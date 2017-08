Loulé atribui mais de 700 mil euros a instituições de solidariedade

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Loulé acaba de atribuir 727.531,53 euros repartidos por 23 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, através da celebração de outros tantos contratos-programa com aquelas entidades.

À semelhança do que aconteceu com as associações desportivas e culturais, com este pacote de apoios a autarquia pretende “apoiar a atividade social, manutenção e conservação do edificado, materiais e equipamentos genéricos, equipamento informático e aquisição de viaturas, contribuindo, assim, para o importante trabalho levado a cabo por estas entidades junto da população”, explica a edilidade.

Celebraram estes contratos-programa a ASCA, ASMAL, Associação Bem-Estar Amigos de Querença, Associação Esperança e Paz, Associação Humanitária Alzheimer/Parkinson, Associação Social de Benafim, Associação Social e Cultural da Tôr, Casa da Primeira Infância, Casa do Povo do Ameixial, Centro Comunitário Vale Silves, Centro de Animação da Freguesia de Alte, Centro de Apoio à Criança de Quarteira, Centro Paroquial de Quarteira, EXISTIR, Fundação António Aleixo, Grupo Amigos de Salir, IPSS Serra do Caldeirão, Liga dos Combatentes/Núcleo de Loulé, MAPS, NT Social, Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, Santa Casa da Misericórdia de Loulé e UNIR.

Refira-se que os apoios foram precedidos de candidaturas efetuadas pelas instituições, tendo sido apresentadas 65 candidaturas de 23 IPSS.