Loulé apresenta espetáculo teatral a bordo de camião

O Cine-Teatro Louletano apresenta o espetáculo “Viajantes Solitários”, da companhia Teatro do Vestido, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, sempre pelas 21h30, a bordo de um camião TIR estacionado no Largo do Tribunal, em Loulé (cada sessão tem uma lotação máxima de 30 pessoas no interior do camião).

Em que pensam os camionistas durante todos os quilómetros que percorrem? O que acontece com estes homens durante estas viagens? Que viajantes são estes e como mitigam a sua solidão? Se tivessem que parar de meter‐se à estrada, aguentariam? E as famílias – há lugar para elas nestas histórias? Construído a partir de uma extensa recolha de histórias de vida e de “estrada” de camionistas, o espetáculo explora as possibilidades poéticas dessas vidas de permanente deslocação, vidas também de quilómetros de solidão, de distância física das famílias, de passagens, de noites fugazes, de um conhecimento geográfico de autoestradas, estradas nacionais, restaurantes de beira de estrada, hotéis.

O texto e direção do espetáculo são da responsabilidade de Joana Craveiro, com interpretação de Estêvão Antunes e Simon Frankel. “Viajantes solitários” é uma coprodução Teatro do Vestido, Teatro Viriato, Centro de Artes de Ovar, Teatro Municipal do Porto – Rivoli e Teatro Nacional D. Maria II.

O espetáculo dirige-se a maiores de 12 anos e os bilhetes custam cinco euros.

JA