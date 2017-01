Loulé: Aclamado documentário “Human” na mostra de cinema “Monstrare”

Connect on Linked in

O documentário “Human”, de Yann Arthus-Bertrand, vai ser exibido esta sexta-feira a partir das 20h30, no Cine-Teatro Louletano, em Loulé, no âmbito da terceira edição da “Monstrare – Mostra Internacional de Cinema Social”, que começou ontem, quinta-feira.

“Human” aborda, entre outros temas, o amor, a agricultura, a homossexualidade ou a migração e reúne vários testemunhos de pessoas de todo o planeta sobre situações das suas vidas. O realizador teve como base entrevistas a mais de 2000 pessoas em 65 países. Na edição, foram escolhidas 110 entrevistas. Entre os entrevistados encontram-se personalidades conhecidas como Bill Gates, Ban Ki-moon, Cameron Diaz ou o ex-presidente uruguaio José Mujica.

Este documentário é antecedido por uma conferência sobre o tema, moderada por Luísa Martins, coordenadora da Equipa de Projeto da Cidade Educadora e da Promoção da Cidadania da Câmara Municipal de Loulé, tendo como convidados Nuno Pires (Chief Editor) e Graça Lobo (Programa Juventude Cinema Escola).

Cinema, reflexão e debate

A terceira edição da “Monstrare” encerra no sábado com o espetáculo de dança “Edge”, o filme documentário “2 and 2, are four” e uma conversa com o público, tudo a partir das 21h30.

Ontem decorreu uma conferência sobre “Delinquência Juvenil: Respostas inclusivas”, moderada por Sandra Vaz, chefe de Divisão de Coesão Social e Saúde da Câmara de Loulé, e que teve como convidados Andreia Correia (juíza social), Alberto Correia (CPCJ de Loulé) e António Barão (Casa dos Rapazes).

Pouco depois foi exibido “De Cabeça Erguida”, filme de Emmanuelle Bercot, com Catherine Deneuve, Rod Paradot e Benoît Magimel. Trata-se de um drama que abriu o Festival de Cannes em 2015.

“Monstrare”, palavra latina que significa tornar algo visível, ou denunciar, dá novamente o mote para esta mostra promovida pela Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office. Este é o primeiro evento em Portugal dedicado exclusivamente ao cinema sobre temáticas sociais, sendo também o primeiro evento de cinema na Europa em 2017.