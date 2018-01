Loulé abre candidaturas para programa de residências de criação artística

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Câmara Municipal de Loulé já abriu as inscrições para o Programa de Residências de Criação Artística do CECAL – Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé. As candidaturas estão abertas até ao dia 01 de junho.

Podem candidatar-se a esta iniciativa todos os artistas que trabalhem nas áreas das artes plásticas, artes performativas, da música, da fotografia, vídeo ou som, numa vertente que poderá ser multidisciplinar e onde serão valorizados os projetos que operem uma reflexão ou que tomem como objeto de trabalho o território plural do Concelho de Loulé e do Algarve.

As residências podem ser de longa duração (3 meses) ou de curta duração (até 1 mês). No final de cada residência os participantes devem facultar um memorando, ou um ‘making off’ , do processo de trabalho desenvolvido, podendo realizar-se uma exposição dos trabalhos resultantes da residência.

Todas as candidaturas deverão ser dirigidas à Câmara Municipal de Loulé, através de e-mail ([email protected]) e nelas deverão constar a ficha de candidatura devidamente preenchida.

O júri é composto por um elemento da Câmara Municipal de Loulé, um da Universidade do Algarve e um da área artística do projeto. O mérito do candidato, a originalidade e pertinência da proposta, o carácter inovador e experimental da proposta e a adequação do projeto ao programa são alguns dos parâmetros de análise das candidaturas.

Apoiar a criação e divulgação artística, incentivar a investigação e experimentação artística como ferramenta de intervenção ativa e dinâmica no território envolvente e estimular a interação da comunidade artística com as populações locais são os objetivos destas residências.

Refira-se que o CECAL – Centro de Experimentação e Criação Artística de Loulé assume-se como estrutura transdisciplinar de apoio à criação artística, sobretudo através da realização de residências artísticas. Este espaço apresenta, igualmente, uma programação regular de exposições que se enquadram no seu carácter experimental.