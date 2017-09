Livros: “O Mano” marca estreia de Aurélio Madeira como dramaturgo

Connect on Linked in

Aurélio Madeira, ator e encenador no teatro amador, acaba de estrear-se como dramaturgo com a publicação da peça de teatro “O Mano”. Trata-se de uma narrativa dramática, distribuída por cinco quadros, em três atos e que é agora lançada com o apoio da Editora Guadiana.

A acção decorre em tempo de crise. No próprio dia do funeral da mãe, o irmão que tinha abandonado a casa materna exige do outro, que vivia com a falecida mãe, para procederem à alienação da casa herdada e do património. O tema é intemporal, pode ser o de qualquer crise. O autor, com a experiência de homem de teatro, cria as personagens com esmero e joga com a língua portuguesa, do erudito ao jargão.

Aurélio Madeira, autor premiado na juventude a nível nacional, foi co-fundador do Grupo de Teatro António Aleixo, em Vila Real de Santo António, cidade onde exerceu a atividade de bancário. Em Faro, a sua cidade natal, distinguiu-se na representação em vários grupos de teatro que marcaram a origem do Grupo de Teatro Lethes, do qual tem sido colaborador.

Amador de teatro desde os 13 anos, participou em récitas escolares, passando depois pelo teatro de amadores de Faro. Posteriormente, aderiu ao grupo de teatro do Círculo Cultural do Algarve. Em 1961, inserido neste grupo, foi-lhe atribuído o “Prémio João Rosa” da melhor interpretação masculina, no concurso de teatro amador que decorreu no Teatro da Trindade, em Lisboa. A sua atuação no Teatro de São Carlos, também em Lisboa, no quinto centenário do nascimento de Gil Vicente, introdutor do teatro em Portugal, mereceu-lhe a atribuição do “1.º Prémio Gil Vicente”.

Aurélio Madeira é também poeta. Por opção própria será difícil trazer a poesia que faz à luz do dia. É natural de Faro e foi bancário no já extinto BNU, em Vila Real de Santo António, onde exerceu a quase totalidade sua actividade profissional.