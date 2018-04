Livros, histórias e escritores “invadem” Albufeira

Connect on Linked in

Em Albufeira, as comemorações do Dia Mundial do Livro oferecem um vasto programa de iniciativas em torno do livro, dos leitores, contadores e escritores.

Na biblioteca municipal Lídia Jorge, um dos destaques é a presença de Cristina Taquelim, contadora de histórias e formadora nesta área. Já em Paderne, a biblioteca-museu do Jornal Avezinha organiza um encontro de escritores locais, com feira do livro em segunda mão, a que deu o nome de “Congresso dos Seres Imaginários”. Os mais novos são igualmente privilegiados ao longo deste mês. Mas vamos por partes…

No mês votado por excelência ao livro, a biblioteca municipal Lídia Jorge organiza diversas atividades para diferentes públicos. No dia 19, quinta-feira, reúne-se o Clube de Leitores para análise e fruição do já clássico e sempre fascinante romance de Luís Sepúlveda, “O velho que lia romances de amor”. Para o dia seguinte, foi este ano convidada a mediadora de leitura Cristina Taquelim, que irá dinamizar estas comemorações do livro a partir de várias ações, a pensar para diversos públicos.

Assim, a 20 de abril, terá lugar uma oficina de mediação de leitura, entre 16h00 às 19h00, intitulada “Contar de livros na mão”. Nesse dia, às 21h00, irá decorrer outro momento: “Histórias que não lembram ao diabo!”, contadas por Cristina Taquelim, com a garantia de ser um momento verdadeiramente “assombroso”. No dia seguinte, sábado, às 15h00, há “Contos de Boca em Orelha” , destinados a pais e filhos.

Livros a partir de 50 cêntimos em Paderne

Em Paderne, há o “Congressos dos Seres Imaginários”, uma iniciativa da biblioteca-museu do Jornal Avezinha, com o apoio do município de Albufeira, dos dias 20 a 23.

Trata-se de uma feira do livro em segunda mão, cujos preços são a partir dos 50 cêntimos, acompanhada de mesas temáticas com escritores naturais ou residentes em Albufeira. No dia 20, às 18h00, sob a temática “Literatura e infância: monstros, fadas e pirilampos” irão falar Josefa Lima, Antonieta Rosendo e Nelson Moniz. Às 21h30 desse dia, o tema é “Na ficção, a verdade: o monstro sou eu”, com Luísa Monteiro, Paulo Moreira e Roberto Leandro. No dia seguinte (21), a mesa das 18h00 tem por título “A ficção e a história: o fantástico na memória das populações” e conta com as participações de Ana Paula Azinheiro, Sérgio Brito e Arménio Aleluia Martins. À noite, João Galante, Manuel Guerreiro e Luís Nunes Alberto debruçam-se sobre o tema “Poesia e outras expressões: quando as vozes falam ao mesmo tempo” . Haverá tempo ainda para eleger o ser imaginário mais notável e momentos de música e poesia.

