Livros: A Ermida de São Lázaro de Tavira por Marco Sousa Santos

Connect on Linked in

O livro “A Ermida de São Lázaro (Nossa Senhora do Livramento) de Tavira”, da autoria do historiador Marco Sousa Santos, será apresentado publicamente no próximo sábado, entre as 15h00 e as 17h00, num ato que decorrerá naquela ermida, localizada na Rua Almirante Cândido dos Reis (margem esquerda do rio Gilão).

A obra é editada pela Arandis Editora e conta com o apoio do Município de Tavira, da União de Freguesias de Tavira e da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Marco Sousa Santos é natural da Luz de Tavira e nasceu 1982. É licenciado em Património Cultural e mestre em História da Arte pela Universidade do Algarve e doutorando em História da Arte pela Universidade de Coimbra. Em 2017 venceu a segunda edição do Prémio Nacional de Ensaio Histórico António Rosa Mendes, atribuído de dois em dois anos pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com o trabalho “Contributos para a História da Escravatura no Reino do Algarve Durante a Idade Moderna”. Já tinha conquistado este prémio na sua primeira edição, em 2015, mas ex aequo com Daniel Giebels.

Este investigador algarvio é autor de livros e artigos que versam sobretudo temas relacionados com a arquitetura religiosa da época Moderna e com a história e património da região algarvia.