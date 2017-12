Connect on Linked in

Meta as “mãos na massa” e liberte o padeiro e pasteleiro que há em si! Este é o novo desafio lançado pela Odiana – Associação pelo Desenvolvimento do Baixo Guadiana, já no próximo dia 7 de dezembro, através de um novo workshop de turismo criativo.

A iniciativa dirige-se às pessoas que gostam do cheiro do pão quente logo pela manhã, não dispensam o pão à mesa, e que pretendem aprender a fazer o pão com as suas próprias mãos. “Fazer pão é fácil, económico, saboroso e, claro, não há nada como meter a mão na massa”, salientam os promotores, acrescentando que “não prometemos formar mestres de cozinha e pastelaria, mas garantimos partilha, convívio e degustação”.

Segundo a Odiana – associação que foi fundada em novembro de 1998 pelos municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António – o principal objetivo desta iniciativa é “promover os produtos tradicionais do território e os saberes ancestrais associados”.

“A ideia é ensinar e degustar a mais tradicional iguaria do povo algarvio: o pão”, acentuam os responsáveis.

O workshop irá decorrer na Casa de Odeleite, em Castro Marim, no próximo dia 7 de dezembro, com início às 9h30 e término pelas 14h00. A iniciativa é paga (30 euros) e aberta ao público em geral.

Esta atividade decorre no seguimento das “Oficinas do Saber Tradicional”, cujo objetivo passa pela “revitalização turística das atividades tradicionais do Baixo Guadiana, através de experiências únicas que atraiam mais turistas e envolvam a comunidade local na cultura identitária do Baixo Guadiana”. Neste âmbito, a Odiana também já realizou, nos meses de julho e agosto, dois workshops de salinas tradicionais.

NC|JA