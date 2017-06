Lena d´Água atua em São Bartolomeu de Messines

Print This Post

Lena d’Água vai atuar no próximo dia 3 de junho, pelas 21h30, em São Bartolomeu de Messines. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves no âmbito da rubrica “Lado B” e terá lugar no auditório Francisco Vargas Mogo (Crédito Agrícola).

Apresentando-se como um dos grandes nomes da música pop portuguesa, com mais de 40 anos de carreira, repleta de êxitos e trabalhos diversificados, a cantora já soma centenas de concertos. Gravou música para crianças, escreveu dois livros e desenvolveu colaborações com Mário Laginha, Paulo de Carvalho, Brigada Victor Jara, UHF, entre outros.

Participou no Festival RTP da Canção 2017, com o tema “Nunca Me Fui Embora”, da autoria de Pedro da Silva Martins (compositor, letrista e guitarrista dos Deolinda).

Em 1976 tornou-se a primeira mulher portuguesa a ser vocalista de uma banda de rock: os Beatnicks. No final da década de 70, e depois da saída da banda, faz coros para diversos artistas. Mas foi na década de 80 que Lena d’ Água teve o seu auge, primeiro como vocalista da banda Salada de Frutas, com o mega êxito “Olha o Robot” e depois a solo secundada da Banda Atlântida.

Os ingressos custam sete euros e podem ser adquiridos antecipadamente no Museu Municipal de Arqueologia (Silves) e na Casa Museu João de Deus (SB Messines).

JA