Laranjas algarvias fazem sucesso dentro e fora

Connect on Linked in

Com uma produção anual a rondar as 300 mil toneladas, os citrinos do Algarve – que já têm o reconhecimento da União Europeia com a Indicação Geográfica – representam a quase totalidade da produção nacional para consumo em fresco e são o subsetor mais representativo da agricultura regional. Este facto leva a associação empresarial Algfuturo a afirmar que os citrinos são “um dos reis na agricultura portuguesa”, como é confirmado pelos dados do INE relativos a 2016, publicados recentemente.

“Os citrinos do Algarve são reis na região, no país e no estrangeiro”, salienta a associação liderada por José Vitorino, destacando o papel “notável” das associações, entidades públicas, empresários e técnicos deste setor.

Apesar de ainda persistirem “bloqueios urgentes” por resolver, a Algfuturo considera que os citrinos do Algarve também são “reis” pelo seu contributo exportador, que “garante ao país uma balança comercial positiva dos nossos citrinos, cada vez mais apreciados no estrangeiro”.

“Estamos perante uma das excelências produtivas do Algarve e do país, em cuja produção é preciso continuar a apostar, promovendo e incentivando o consumo em Portugal e na nossa região em particular, além da exportação”, frisa a associação.

Entre os problemas “urgentes” identificados pela Algfuturo neste setor, destacam-se “a garantia do abastecimento de água de barragens, mão de obra, aspetos no domínio da produção, apoios à comercialização e exportação, assim como o combate sem tréguas ao roubo de fruta dos pomares”.

Por outro lado, a associação realça que tem havido “significativos progressos” a “nível de produtividade, acompanhamento técnico, equipamentos de lavagem, calibragem e embalamento com as mais modernas tecnologias”.

JA