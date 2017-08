Lagos vai mergulhar à meia-noite para cumprir tradição

Connect on Linked in

Quanto vale um banho na noite de 29 de agosto, mesmo com a água fria? Pois bem, a tradição diz que vale por 29 banhos! Por isso, os camponeses desciam os montes e as serras para mergulhar no mar, até com os seus animais. O costume manteve-se até hoje, embora adaptado aos tempos modernos, ou seja, há mais foliões e menos rituais. Mas o banho da meia-noite continua a ser obrigatório para muitos!

O município de Lagos vai reviver a Festa do Banho 29, no próximo dia 29 de agosto. Para relembrar e reviver esta tradição, a câmara municipal organiza anualmente um programa com animação musical e de praia, petiscos, um concurso de trajes de banho antigos e o obrigatório banho noturno à meia-noite.

No Cais da Solaria, este ano, o artista convidado para animar a festa é o cantor Quim Barreiros, enquanto na Praia da Luz está prometida muita animação musical com Ruth Marlene, Humberto Silva e DJ Toby One. Em ambos os locais a entrada é livre.

Antes disso, às 10h00, o Centro de Estudos de Lagos vai promover uma recriação da tradição do Banho 29, entre a avenida e a praia da Batata…

Nuno Couto | Jornal do Algarve