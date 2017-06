Lagos tem “muita lata” para levar alegria às crianças hospitalizadas

Connect on Linked in

Levar alegria às crianças hospitalizadas, aos seus familiares e profissionais de saúde, através da arte e imagem do “Doutor Palhaço”, de forma regular e com uma equipa de profissionais com formação específica, é o grande objetivo da “Operação Nariz Vermelho”. Este ano, a Câmara Municipal de Lagos associa-se a esta campanha de sensibilização através da iniciativa “Ter Muita Lata”.

Assim, desde o passado dia 1 de junho – data em que simbolicamente também se comemorou o Dia da Criança –, a autarquia associa-se à “Operação Nariz Vermelho” através da disponibilização de latas, com a designação “Seja Sorridário”, nalguns dos espaços municipais, nomeadamente: na receção do edifício paços do concelho, no centro cultural de Lagos e na biblioteca municipal Júlio Dantas.

O objetivo desta iniciativa, intitulada “Ter Muita Lata”, é a angariação de fundos de forma a apoiar as crianças hospitalizadas, nomeadamente no IPO, com a visita dos “doutores palhaços”.

Em Lagos, esta iniciativa está a decorrer até ao dia 17 de junho.

NC|JA