Lagos tem mais nove milhões para investir em 2018

A proposta de orçamento e as grandes opções do plano (GOP) para 2018, que definem as linhas de desenvolvimento estratégico para Lagos, foram aprovadas na semana passada pelo executivo municipal, liderado pela presidente Maria Joaquina Matos (PS). As GOP para o próximo ano têm um valor global que ultrapassa os 59 milhões de euros, mais nove milhões do que o de 2017.

“A resposta em termos de política habitacional, a qualificação do ambiente urbano, a melhoria das acessibilidades e da mobilidade, assim como a limpeza urbana e a requalificação do património histórico-cultural, mas também a valorização e promoção dos recursos naturais, serão as áreas prioritárias de ação para o próximo ano”, adianta, em comunicado, a autarquia lacobrigense.

Uma das áreas que vai merecer mais atenção no próximo ano é a habitação, já que a autarquia reconhece “a carência de uma política habitacional concelhia” e “a necessidade de responder aos novos desafios que as atuais mudanças nas dinâmicas habitacionais colocam”…

