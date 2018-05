Lagos quer acabar com insegurança em estrada com tráfego intenso

Connect on Linked in

O intenso tráfego de veículos, as múltiplas entradas e saídas existentes, a fraca iluminação, a má pavimentação e a quantidade de peões que se deslocam nas bermas estreitas da estrada, são alguns problemas apontados à Estrada Municipal 537, entre as Quatro Estradas e a Vila da Luz, no concelho de Lagos.

No sentido de aumentar a segurança e reduzir a sinistralidade nesta via, a Câmara Municipal de Lagos tem em mãos um projeto de requalificação, que vai ser apresentado no próximo dia 17 de maio, às 18h00, na junta de freguesia da Luz. Prevê-se que a obra arranque no último trimestre deste ano.

“Este projeto, que visa requalificar um acesso há muito carenciado, tanto ao nível do pavimento, como das infraestruturas existentes, configura uma obra de interesse público municipal inquestionável, tanto para os residentes, como para os milhares que anualmente visitam Lagos e que circulam por esta via”, adianta a autarquia lacobrigense, frisando que a intervenção vai incidir no pavimento e berma da via existente e na faixa de servidão pública da estrada municipal.

“Pretende-se com esta intervenção criar condições de mobilidade suave, pedonal e ciclável, entre as Quatro Estradas e a Vila da Luz, via com trânsito automóvel e circulação pedonal bastante intensos, potenciada sobretudo pelo parque de campismo Valverde e pelo empreendimento Monte de S. Pedro”, informa a câmara municipal.

As obras têm um valor estimado de 1,3 milhões de euros e contemplam a criação de um passeio longitudinal, na faixa lateral nascente da rodovia e em toda a extensão, com um perfil com 1,85 metros de largura média, sobrelevado em regra 0,15 metros. A intervenção inclui ainda a correção das anomalias existentes no pavimento viário, bem como a criação de rede pluvial, iluminação pública, remodelação de rede de distribuição em baixa tensão e rede de telecomunicações.

JA