Lagos: Quatro dias para “entrar à borla” no património

Connect on Linked in

O município de Lagos vai comemorar as Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema “Património e Natureza”, entre os dias 22 e 30 de setembro, unindo-se com as comemorações do Dia Mundial do Turismo (27 de setembro).

Assim, nos dias 22, 23, 24 (dias das Jornadas Europeias do Património) e 27 de setembro (Dia Mundial do Turismo), a entrada em todos os espaços museológicos de Lagos é gratuita. Os quatro dias “à borla” incluem o Museu Municipal/Igreja de Santo António, Fortaleza Ponta da Bandeira, Mercado de Escravos e Armazém do Espingardeiro (este último só nos dias 22 e 23).

Nos dias 26 e 28, os interessados podem ainda inscrever-se em visitas temáticas à Igreja de Santo António ou conhecer a vila de Lagos no tempo do Infante D. Henrique.

Já no dia 29 de setembro, a Igreja de Santo António vai ser palco de um concerto com o Duo Tágide, constituído pela Soprano Inês Simões e pelo Pianista Daniel Godinho, que trazem um repertório de compositores contemporâneos.

No serão do dia 30, a Igreja de Santo António volta a ser palco de mais um concerto do ciclo de música antiga “Barroco em Talha Dourada”, fruto de uma parceria entre o município e a Academia de Música de Lagos.

JA