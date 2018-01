Lagos: Profissionais do turismo apresentam produtos alternativos ao “sol e praia”

Print This Post

A Câmara de Lagos vai organizar, pelo sétimo ano consecutivo, uma ação de dinamização e promoção turística, este ano centrada na apresentação de Lagos e do Algarve enquanto destinos turísticos de excelência todo o ano, numa ótica de sustentabilidade e da apresentação de produtos alternativos ao “sol e praia”.

Este ano, a iniciativa irá decorrer no próximo dia 26 de janeiro, a partir das 10h00, no auditório da Câmara de Lagos, estando previstas várias intervenções sobre alguns projetos ou propostas que complementam a tradicional oferta turística de Lagos e do Algarve.

A ação, que contará na sessão de abertura com a presidente da Câmara Municipal de Lagos, Maria Joaquina Matos, e o presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva, pretende de igual forma fomentar o convívio e a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da área do turismo.

A iniciativa integra um painel de oradores que virão apresentar e promover atividades que completam a tradicional oferta turística do município e da região.

Algarve em alta nos últimos anos

“O turismo é reconhecidamente um fator estratégico e nuclear do desenvolvimento da economia portuguesa, e em particular da região do Algarve. Nos últimos anos, Portugal e o Algarve têm estado em alta, batendo sucessivos recordes em termos de número de visitantes, de dormidas e em retorno económico, mantendo o estatuto de destino de eleição dos portugueses e dos estrangeiros para passar um período de descanso em família ou entre amigos”, realçam os promotores desta ação, frisando que já “existe esta consciência da importância e crescimento do setor, mas igualmente a preocupação de se garantir a sua sustentabilidade, situação que deve ser responsabilidade de todos, tendo em vista a valorização deste destino turístico, através uma gestão responsável dos recursos em defesa das gerações presentes e futuras”.

Esta ação de dinamização e promoção turística pretende assim ir ao encontro dos desafios que o turismo enfrenta, “procurando refletir sobre as oportunidades e desafios estratégicos do setor, bem como potenciar a capacidade de atração do município enquanto destino turístico de excelência todo o ano e afirmar-se como uma marca de referência tanto em termos nacionais como internacionais”.

Esta iniciativa é especialmente dirigida a guias intérpretes, operadores turísticos, unidades hoteleiras e de restauração, empresas de animação turística e outros agentes do setor, com atuação na área do município.

Os temas que vão estar em destaque nesta ação são o “Turismo e Sustentabilidade: Moda ou Necessidade?”, pelo professor João Albino Silva, da Universidade Algarve, “Turismo de Natureza – Oportunidades e Desafios”, pelo diretor do departamento operacional da Algarve Nature Week 2018, Duarte Padinha, e pela técnica superior da Região de Turismo do Algarve, Cláudia Ruivinho, assim como “Ponta da Piedade – 20 milhões de anos de histórias”, pelo professor Luís Azevedo Rodrigues, diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Lagos.

A apresentação do projeto de requalificação e valorização da Ponta da Piedade, pelo arquiteto paisagista Hipólito Beencourt, será outro dos temas abordados nesta iniciativa.

