Lagos prepara plano para combater alterações climáticas

Connect on Linked in

Chuvas intensas, ventos fortes, secas ou ondas de calor. Estes são, segundo os cientistas, alguns dos fenómenos provocados pelas alterações climáticas e que estão a tornar-se cada vez mais comuns.

Por isso, a autarquia de Lagos está a preparar um Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, com o objetivo de prever – na medida do possível – qual será o impacto das alterações climáticas no seu território.

Este será um ponto de partida para preparar Lagos para as alterações climáticas, com um plano a médio e a longo prazo, através da implementação de medidas para minimizar o impacto destes fenómenos extremos junto dos cidadãos. A sessão de apresentação do plano vai decorrer esta sexta-feira, dia 7 de julho, a partir das 9h30, no auditório da câmara municipal…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 6 DE JULHO)

NC|JA