Lagos: Parques transformam-se em ginásios alternativos ao ar livre

O município de Lagos já tem instalados 12 parques bio saudáveis. O objetivo da autarquia é “incentivar a prática desportiva ao ar livre, bem como contrariar o sedentarismo, estimulando o convívio, e aumentar os benefícios para a saúde”.

“Para além das variadas atividades e projetos que existem nesta área, a autarquia tem feito um esforço no sentido de garantir a cobertura do concelho com parques e equipamentos que permitam a prática informal de exercício físico ao ar livre para a população adulta”, adianta a Câmara de Lagos, liderada por Maria Joaquina Matos.

Os equipamentos visam facultar um conjunto de atividades que possam fortalecer, relaxar, alongar, estimular a agilidade e promover a flexibilidade dos grupos musculares do corpo humano.

Os últimos quatro parques desta natureza no concelho foram recentemente instalados em Odiáxere (no âmbito do orçamento participativo Lagos), Almádena, Espiche e Barão de S. João.

A estes se juntam mais oito parques bio saudáveis, nomeadamente no Parque da Cidade/Anel Verde, Bensafrim, Ameijeira, junto ao Bairro dos Pescadores, Luz, Portelas, Chinicato e Sargaçal.

