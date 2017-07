Lagos: Marcelo convidado para aniversário da “aldeia mais pequena” de Portugal

Connect on Linked in

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser convidado para presidir às festividades no âmbito do 25º aniversário da aldeia da Senhora do Forte, uma pequena “aldeia imaginária” que está exposta no museu de Lagos desde 1993.

Trata-se de uma povoação em miniatura, que foi construída há 24 anos, com traços da paisagem e arquitetura algarvias. Aliás, a aldeia pretende mesmo representar a autenticidade do Algarve que já não existe e até tem lendas e feitos históricos associados à sua fundação. A história da aldeia encontra-se mesmo publicada em vários volumes que podem ser consultados no museu e até são realizadas “assembleias do povo”, que eram uma prática comum nas aldeias do antigamente, mas que caíram em desuso.

Foi na sétima “assembleia do povo” da aldeia da Senhora do Forte, que decorreu recentemente em Lagos, que surgiu a proposta de convidar Marcelo Rebelo de Sousa para presidir às festividades comemorativas do 25º aniversário, a iniciar neste outono e com encerramento em junho do próximo ano.

O documento com a solicitação foi entregue à vereadora da Cultura, para que o convite seja oficialmente endereçado por intermédio da presidente da Câmara de Lagos, Maria Joaquina Matos.

O município de Lagos, por sugestão da mesma vereadora, promoverá um concurso para criação do “hino da aldeia”, que será apresentado oficialmente durante a festa do próximo ano.

É de realçar que esta aldeia é visitada anualmente por mais de 50 mil turistas…!

NC|JA