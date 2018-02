Lagos integra seis propostas da população no orçamento municipal

Connect on Linked in

Seis projetos do orçamento participativo vão integrar o orçamento municipal da Câmara de Lagos em 2018, adiantou na semana passada a autarquia.

A fase de votação do terceiro orçamento participativo de Lagos chegou ao fim no passado dia 31 de janeiro, tendo sido apurados seis projetos no valor de cerca de 260 mil euros.

Os projetos vencedores do orçamento participativo Lagos 2018 foram a construção de conduta de água em Monte Lemos/Luz, a construção do polidesportivo de Odiáxere, a melhoria de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em Lagos, a requalificação do Largo de Santo Amaro (ermida) em Lagos, a cobertura do espaço exterior do mercado municipal de Bensafrim e, finalmente, a construção de ilha ecológica em Barão de São João.

A autarquia sublinha que o orçamento participativo pretende “incentivar a cidadania ativa, promovendo a participação e envolvimento dos cidadãos nas dinâmicas de governação local e na definição de prioridades, e garantir a sua intervenção no processo de decisão sobre a afetação de recursos às políticas públicas municipais”.

NC|JA