Lagos: Homem de 46 anos acusado de tentativa de homicídio da ex-companheira

Um homem de 46 anos de idade foi acusado pela prática dos crimes de violência doméstica, tentativa de homicídio e violação de domicílio. Os crimes tiveram lugar em novembro de 2017, em Lagos, e o arguido será agora julgado por um tribunal coletivo.

Segundo o Ministério Público, o arguido e a companheira viveram juntos durante cerca de cinco anos numa localidade do concelho de Santiago do Cacém. Durante esse período, segundo a acusação, o arguido injuriou e ameaçou de morte, repetidamente, a vítima, além de a proibir de contactar frequentemente com a sua mãe e o padrasto e de sair com amigas.

“No início de novembro de 2017, para por termo a essa situação, a companheira deixou o arguido e foi viver para casa da mãe e do padrasto, em Lagos. Também de acordo com a acusação, dois dias depois, no dia 3 de novembro, o arguido, não aceitando o fim da relação, foi à referida casa, onde, exibindo uma faca, entrou sem autorização e agarrou na sua ex-companheira para a obrigar a ir consigo. Perante a oposição do padrasto da ofendida, o arguido desferiu naquele dois golpes com a faca que o obrigaram a ser assistido imediatamente no hospital de Portimão”, refere o MP.

O arguido encontra-se sujeito a prisão preventiva desde que, a 4 de novembro, lhe foi aplicada essa medida de coação.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público da secção de Lagos do DIAP de Faro com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

JA