Lagos: Festival dos Descobrimentos arranca hoje e prolonga-se até 1 de maio

“A animação vai imperar no reino de Lagos com a feira quinhentista, muita animação, cortejos, conferências e visitas comentadas.” Esta é a promessa da organização do IX Festival dos Descobrimentos, promovida pelo município lacobrigense. Entre os próximos dias 27 de abril e 1 de maio, Lagos mergulha em séculos passados, este ano sob o mote do “Encontro de Culturas na Costa Ocidental Africana”.

O evento arranca esta quinta-feira, 27 de abril, com uma conferência inaugural, a decorrer a partir das 15h00, no auditório do edifício dos paços do concelho, onde serão apresentadas várias palestras com oradores oriundos de diferentes universidades do país.

No dia 28, o destaque vai para o grande cortejo histórico, que contará com a participação da comunidade escolar e dos agrupamentos, das associações e instituições locais. O tema deste ano é “A Passagem do Cabo Bojador – O alargamento do horizonte mental”. No dia 29, o tema será a “Economia – Os Produtos Chegados de Além-Mar” e, no dia 30, “A Europa e a Escravatura” vão estar na ordem do dia. O último dia do festival, 1 de maio, será dedicado ao tema “As Guerras do Norte de África – Confrontos com Muçulmanos e Outros Gentios”.

Para este período, e durante a feira quinhentista – que este ano tem vários polos de animação, nomeadamente a Praça do Infante e Jardim da Constituição, a Caravela Boa Esperança, o Forte Ponta da Bandeira, o Núcleo Museológico Rota da Escravatura-Mercado de Escravos, Rua Portas de Portugal e a Praça Gil Eanes – estão previstas várias iniciativas nas áreas da dança, música, workshops, recriações históricas, demonstrações bélicas e visitas comentadas.

Também muitos estabelecimentos comerciais e de restauração e bebidas associam-se à recriação de um ambiente medieval personalizando, durante o período da feira, a sua oferta de produtos e serviços disponibilizados ao cliente…

Nuno Couto|Jornal do Algarve