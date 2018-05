Lagos: Festival alia gastronomia gourmet ao melhor do jazz

O município de Lagos vai acolher durante este mês o Festival Algarve Jazz Gourmet Moments, um evento que alia gastronomia gourmet ao melhor do jazz.

Assim, entre os dias 18 a 27 de maio, os visitantes podem degustar um dos vários “menus jazz gourmet”, especialmente concebidos para o evento pelos restaurantes parceiros de Lagos e disponíveis a partir de 20 euros por pessoa, sempre com vinho do Algarve incluído. Estas refeições especiais são acompanhadas ao som de jazz ao vivo nas várias Jazz Sessions que serão realizadas ao longo desse período.

Já os principais concertos do festival, realizados no Centro Cultural de Lagos, todos pelas 21h30, principiam no dia 25 de maio com a primeira atuação no Algarve de dois incontornáveis nomes do jazz mundial – a cantora norueguesa Silje Nergaard e o saxofonista americano Rick Margitza que, com a Orquestra de Jazz do Algarve, prometem proporcionar um espetáculo único, propositadamente concebido para este festival.

No sábado, dia 26, entram em palco os ritmos dos espanhóis Flamenco Jazz Company. Esta banda é famosa pelas suas vibrantes composições que primam pelas fusões entre jazz e flamenco.

Por último, no domingo, dia 27, e para fechar o festival com chave de ouro, também em estreia absoluta no Algarve, a mais recente estrela do jazz mundial, a australiana Sarah Mackenzie, que traz a Lagos o seu último álbum “Paris in the Rain”, num concerto que integra a sua digressão mundial.

