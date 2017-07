Lagos e Silves assinalam Dia Mundial dos Avós

Connect on Linked in

O Dia Mundial dos Avós, comemorado anualmente a 26 de julho, volta a ser assinalado nos municípios de Lagos e Silves, com atividades não só destinadas aos avós, mas também aos mais novos, com o objetivo de estimular as relações entre avós e netos.

Em Lagos, a primeira atividade está prevista exatamente para a data em que se comemora esta efeméride, 26 de julho, e consiste num piquenique de avós e netos na mata de Barão de São João, entre as 14h30 e as 16h30, e que será animado pelo artista Humberto Silva. A autarquia assegura o transporte para o local, sendo que os participantes deverão dirigir-se neste dia, pelas 13h45, aos dois pontos de encontro para apanhar o autocarro: Avenida dos Descobrimentos (junto aos CTT) e Intermarché (mais informações na Câmara Municipal de Lagos e Freguesia de São Gonçalo de Lagos). No decorrer desta atividade, serão dinamizados alguns jogos tradicionais (conhecidos dos idosos e dos mais jovens) que vão permitir aos mais velhos ensinar e partilhar experiências com os mais novos, estimulando as relações intergeracionais.

Para assinalar o Dia Mundial dos Avós, a autarquia de Lagos está igualmente a organizar a terceira edição do “Concurso de Poesia Avós e Netos”. Os poemas podem ser recebidos até ao dia 26 de julho, no edifício dos paços do concelho ou nas juntas de freguesia do concelho.

Já no município de Silves, o Dia dos Avós será assinalado com uma atividade no Zoomarine, também a realizar no dia 26 de julho. O evento procurará proporcionar um dia diferente aos avós e netos participantes contribuindo, assim, para o reforço dos laços familiares e para o convívio entre várias gerações.

