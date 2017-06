Lagos: Descoberta de dois cadáveres envolta em mistério

Connect on Linked in

A descoberta de dois corpos que deram ontem à costa na praia do Canavial e na praia de Porto de Mós, em Lagos, continua envolta em mistério.

As vitimas são uma mulher e um homem, entre os 50 e os 60 anos de idade, que estavam à deriva no mar. Apesar de a distância entre ambos ser de menos de um quilómetro, as autoridades estão a encarar estes casos isoladamente. Ou seja, para já não há nenhuma relação óbvia entre as duas mortes.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Faro, um dos corpos foi detetado à deriva junto à praia, tendo o alerta sido dado por volta das 7h00 da manhã. Já o outro corpo foi encontrado por volta das 10h00 da manhã.

As autoridades revelaram ainda que junto da vítima do sexo feminino estava o seu cão, com um chip que tem registo de origem na Noruega, e uma mala com medicamentos.

As causas dos acidentes ainda estão por apurar, mas as autoridades acreditam que num caso se tenha tratado de uma queda da arriba, enquanto no outro terá sido afogamento.

JA