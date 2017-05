Lagos debate dificuldades dos jovens em comprar casa

Connect on Linked in

As dificuldades que um jovem tem em adquirir habitação em Lagos são o tema do próximo “Encontro de 5ª Feira” do Grupo dos Amigos de Lagos, que decorrerá esta quinta-feira, dia 4 de maio, pelas 17h00, na Biblioteca Júlio Dantas.

Este encontro, quarto do ciclo “Lagos visão jovem”, que (A)Garra – Associação de Jovens de Lagos está a desenvolver ao longo do ano, tem como convidado Luís Costa, licenciado em economia e jovem empresário do ramo da mediação imobiliária. “Será fácil ou difícil para jovens lacobrigenses adquirir habitação em Lagos?” é a questão que será debatida com os presentes.

Na sua apresentação, Luís Costa dará o seu ponto de vista e mostrará um pouco como está este tipo de mercado, dado o momento económico do país, e também pela exigência que é adquirir casa em Lagos.

Os “Encontros de 5ª Feira” do Grupo dos Amigos de Lagos decorrem sempre na biblioteca Júlio Dantas, com entrada livre, e abordam temas de interesse local e regional.

JA