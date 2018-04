Lagos cria prémio de literatura para novos escritores

Connect on Linked in

O prémio literário “Viagens” acaba de ser criado em Lagos para “promover o aparecimento de novos escritores”, “estimular a produção de obras inéditas no domínio da ficção”, “incentivar a criatividade literária entre jovens escritores, residentes nas Terras do Infante”, assim como “premiar a produção literária de escritores nascidos ou residentes nas Terras do Infante” e “distinguir, anualmente, obras literárias originais”.

A iniciativa é da junta de freguesia de São Gonçalo de Lagos, com o apoio da associação de municípios Terras do Infante (Lagos, Aljezur e Vila do Bispo), e insere-se na Mostra de Livros de Autores de Lagos.

Segundo a organização, serão admitidas a concurso todas as obras que derem entrada até ao dia 30 de abril de 2018, sendo que este prémio terá uma periodicidade anual.

O prémio literário “Viagens” é atribuído a obras literárias em português que se enquadrem no género literário “conto” e terá duas modalidades: uma destinada a jovens estudantes que residam ou estudem nos concelhos que constituem as Terras do Infante, com idade até 18 anos; e outra para residentes nos concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo com idade superior a 18 anos.

O primeiro prémio tem um valor de mil euros e os trabalhos a concurso poderão ser editados pela organização.

