Lagos comemora o 43º aniversário do 25 de Abril

Connect on Linked in

O município de Lagos vai celebrar o Dia da Liberdade com várias iniciativas, a decorrer entre os dias 21 e 25, na área do desporto e da cultura, que vão desde exposições, música, dança até atividades direcionadas para os mais pequenos.

Destaque para o dia 22, em que serão entregues os prémios do concurso Sophia de Mello Breyner Andresen, numa cerimónia a ter lugar na biblioteca municipal de Lagos, e que contará com a participação do Teatro Experimental de Lagos.

Destaca-se, igualmente, a inauguração da MALA – Mostra de Artistas de Lagos, que acontecerá no dia 24 de abril. A iniciativa terá início nos antigos paços do concelho, pelas 18h30, ao que se seguirá uma visita por todos os polos que albergam peças integradas nesta mostra – fortaleza, museu municipal e Centro Cultural de Lagos. É neste último local que, para assinalar esta inauguração da MALA (patente em todos estes espaços até ao próximo dia 1 de julho), irão atuar os ‘HP Trash’ – ElectroJazz, com a presença da trompetista suíça – Hilaria Kramer.

No feriado do 25 de abril, o dia terá início com as cerimónias solenes e protocolares, a decorrer na praça Gil Eanes, ao que se seguirá um almoço comemorativo. Para a parte da tarde, pelas 15h00, está prevista uma sessão comemorativa do 40º aniversário da antestreia do filme “Continuar a viver ou os índios da Meia Praia”, no Algarcine Cinema de Lagos. A entrada é gratuita.

O dia fecha com chave de ouro, com um concerto dado pelo Quinteto Jazz de Lisboa, que prestará, no palco do auditório do Centro Cultural de Lagos, um “Tributo a Zeca Afonso e Ary dos Santos”.

JA