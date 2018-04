Lagos celebra os livros, a leitura e a liberdade

Connect on Linked in

Num mês em que se comemora o livro e a liberdade, a biblioteca municipal Júlio Dantas, em Lagos, reforça a sua oferta literária e cultural com o tema “Meu caminho é por mim fora – Livros, Leitura e Liberdade”. Esta proposta dará continuidade ao projeto “Leiturália – Terras de Livros, Leituras e Utopias”, criado em abril de 2015, e pretende celebrar os livros, a leitura e a liberdade, divulgando os livros e os autores da novíssima geração literária angolana em diferentes locais de Lagos.

As propostas estendem-se entre os dias 11 e 23 de abril, começando logo no dia 11 com a inauguração e abertura do espaço “Tinta d’leitura”, um novo Espaço Leiturália na cafetaria Salpicos, no complexo desportivo de Lagos (piscinas municipais), e a presença de nove autores angolanos e três portugueses, com forte ligação a Angola, em três encontros culturais e literários marcados para os dias 11, 18 e 23 de abril.

Paralelamente, realizar-se-á uma mostra-venda de livros, denominada “Um coração batendo no mundo”, dedicada à história e à literatura angolana contemporâneas.

No dia 23 de abril – Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, inaugurar-se-á a exposição de fotografia “Liberdade 20”, de inéditos de José Cabral Silva e textos de Luísa Maciel, a apresentar em simultâneo nos seis espaços Leiturália e na biblioteca municipal. Ainda no dia 23 de abril, dedicado a crianças não-leitoras, dos três aos seis anos, serão apresentadas em três sessões o espetáculo de marionetas “João Paleta”, pela Companhia Historioscópio Teatro de Marionetas.

JA