Lagos celebra festas do município em honra de São Gonçalo

Lagos vai celebrar o Dia do Município, que se assinala a 27 de outubro, com um leque de iniciativas de cariz institucional e protocolar, sem esquecer a tradicional missa em honra de São Gonçalo de Lagos.

Este ano, as celebrações, promovidas pela paróquia de Santa Maria de Lagos em colaboração com o agrupamento 173 de Lagos do Corpo Nacional de Escutas, terão um novo formato, com a realização de uma missa campal, seguida de procissão e bênção do mar e das embarcações.

Das variadas iniciativas previstas, em Lagos, para as comemorações do Dia do Município, destacam-se as festas religiosas de São Gonçalo de Lagos, que decorrem a partir das 10h00, no feriado municipal, e que este ano acontecem ao ar livre e de uma forma muito mais abrangente do que em anos passados.

Assim, e após a cerimónia de hastear das bandeiras, que decorrerá a partir das 9h30, na praça Gil Eanes, este ano terá lugar uma missa campal, a partir das 10h30, no Jardim da Constituição, que será igualmente o ponto de partida (junto à Porta e Nicho de São Gonçalo) para uma procissão em honra do santo padroeiro, prevista para as 11h30. O percurso passará pela Avenida dos Descobrimentos (passeio junto à ribeira), ponte pedonal da marina e terminará no porto de Lagos (junto à Docapesca), onde se realizará, pelas 12h30, uma bênção do mar e das embarcações.

Recorde-se que Lagos comemora neste dia o Dia do Município, celebrado em honra do seu padroeiro. No dia 27 de outubro é, por essa razão, assinalado o feriado municipal. Este ano, a programação das comemorações teve início no passado dia 15 e decorre até ao dia 28 de outubro, nas quais destacam-se ainda as iniciativas de caráter protocolar, como o hastear das bandeiras ou a sessão solene, que contará com o momento de entrega de medalhas de mérito municipal, e as de caráter cultural, desportivo e recreativo.

Festas de São Gonçalo de Lagos arrancaram em 1778



A partir do ano de 27 de Maio de 1778 com a aprovação e autorização do Papa Pio VI do culto do “bem-aventurado” ou beato, Frei Gonçalo de Lagos, com honras de Santo em Portugal, a cidade de Lagos inicia um conjunto de atividades religiosas, destacando-se anualmente um conjunto de festas denominadas Festas de S. Gonçalo de Lagos.

Procissões, oferendas e peregrinações ao local onde o lacobrigense santo terá nascido tiveram o seu ponto mais alto quando Lagos assistiu, por parte do Governo, em 15 de novembro de 1971 à autorização do seu futuro feriado municipal em honra de S. Gonçalo de Lagos, o qual seria comemorado a partir de 27 de outubro de 1972.

Entre 1778 e 1961, destacam-se os seguintes atos que marcaram o culto da religiosidade em honra do santo nascido em Lagos: 1781- A Rainha D. Maria I, em virtude da concessão que obteve do Papa Pio VI, ordenou que todos os anos, a 16 de novembro, se rezasse missa com rito “duplex” a S. Gonçalo de Lagos. E, por este motivo, a dita rainha perdoou as penas de todos os militares condenados a trabalhos forçados em Lagos e em 1961 as relíquias do padroeiro de Lagos vieram para a sua terra natal, tendo regressado a Torres Vedras a 31 de julho.

Lagos, conjuntamente com Torres Vedras, têm como mesmo padroeiro S. Gonçalo de Lagos – tendo este lacobrigense nascido em 1360 e falecido em Torres Vedras no ano de 1422 – ressalvando-se o compromisso feito por ambas as localidades, através das respetivas câmaras municipais, de anualmente festejarem e promoverem o culto de S. Gonçalo de Lagos.

