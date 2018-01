Lagos assume presidência da Associação dos Municípios com Centro Histórico

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Lagos foi eleita presidente da direção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH) para o quadriénio 2018-2022. A assembleia geral para a eleição dos corpos sociais da associação decorreu no passado dia 19 de janeiro, em Ponte de Lima.

Para a presidente da Câmara de Lagos, Maria Joaquina Matos, “Lagos sempre deteve uma posição de destaque e de participação efetiva e interessada na vida da associação, tendo frequentemente apresentado propostas no sentido de aperfeiçoar a sua ação”.

Por esta razão, a autarca achou que este era o momento de se apresentar como candidata à presidência da direção, “corolário lógico deste percurso continuado e coerente, no sentido de dar mais uma colaboração efetiva para a eficácia e prestígio da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico”.

De acordo com Maria Joaquina Matos, este mandato será pautado pela “continuidade do trabalho desenvolvido pelas anteriores direções, procurando aperfeiçoar alguns aspetos do seu funcionamento, tomar decisões sobre alguns temas pendentes e procurar fortalecer a associação, em termos de membros e meios, e de peso na vida dos municípios e de apoio aos associados nos grandes problemas da salvaguarda e reabilitação dos centros históricos, através de um maior diálogo com os organismos do poder central e regional e da disponibilização de informação sobre aspetos técnicos e de financiamento à reabilitação urbana”.

JA