Lagos: Associação quer saber propostas dos candidatos para a juventude

A (A)Garra – Associação Jovem de Lagos vai organizar um debate, no próximo sábado, dia 9 de setembro, pelas 21h30, entre as listas candidatas à Câmara de Lagos, com o objetivo de debater todas as questões relacionadas com a juventude. O debate vai realizar-se no auditório do Centro Cultural de Lagos, com entrada livre.

“Pretendemos ouvir e dar possibilidade a todos os eleitores lacobrigenses de ouvir as propostas dos diferentes candidatos relacionadas com este grande tema, que engloba habitação, associativismo, educação, emprego, entre outros”, adianta a associação em comunicado.

A intenção deste debate é “promover uma troca de ideias saudável e construtiva por forma a que todos os eleitores possam tomar conhecimento dos projetos que os diferentes candidatos têm para a área da juventude nos próximos quatro anos”.

As eleições autárquicas estão marcadas para o próximo dia 1 de outubro de 2017.

JA