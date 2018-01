Lagos, Aljezur e Vila do Bispo exigem “direito à saúde”

Connect on Linked in

“Pelo direito à saúde nas Terras do Infante” é o nome da petição que está a circular, desde a semana passada, em diversos locais públicos e privados dos três municípios que constituem as Terras do Infante. O texto é da assembleia municipal de Lagos e fala de uma “situação insustentável e injusta” para as populações de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

Em causa está o facto de o velhinho hospital de Lagos, nos últimos 20 anos, ter vindo a “ser prejudicado na capacidade de prestação de serviços a uma população que abrange os três concelhos das Terras do Infante (Vila do Bispo, Aljezur e Lagos) em progressivo e significativo aumento, seja de residentes, seja principalmente turística”.

Segundo a assembleia municipal de Lagos – que lançou uma petição pública, na passada quinta-feira, que já conta com mais de 430 assinaturas –, há muito tempo que é “urgente” a adequação do hospital à prestação de serviços, “o que exige a sua relocalização, dada a inviabilidade de ampliação das instalações existentes”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 25 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve