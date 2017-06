Lagos: aldeia típica em miniatura faz sonhar há 24 anos

Connect on Linked in

É uma aldeia em miniatura mas, como todas as outras, tem histórias, lendas e até feitos históricos associados à sua fundação. A aldeia Senhora do Forte celebra 24 anos, no próximo sábado, com uma festa no museu de Lagos, onde é visitada anualmente por mais de 50 mil turistas

É já no próximo sábado, dia 17 de junho, que a aldeia da Senhora do Forte – “a aldeia mais pequena de Portugal” – festeja o seu 24º aniversário, no museu de Lagos.

Trata-se de uma povoação imaginária, em miniatura, que foi construída há 24 anos, com traços da paisagem e arquitetura algarvias. Aliás, a aldeia pretende mesmo representar a autenticidade do Algarve que já não existe e até tem lendas e feitos históricos associados à sua fundação. A história da aldeia encontra-se mesmo publicada em vários volumes que podem ser consultados no museu…

Nuno Couto | Jornal do Algarve