Lagos alarga horário da iluminação pública

A Câmara Municipal de Lagos decidiu promover um ajuste nos horários da iluminação pública do concelho, no sentido de contribuir para um aumento, cada vez maior, do nível de segurança dos seus munícipes e visitantes.

Assim, o horário foi acertada com o nascer e o pôr-do-sol, sendo que a partir de agora a iluminação liga 15 minutos logo após o pôr-do-sol e desliga 15 minutos antes do nascer do sol.

A edilidade lacobrigense sublinha que este prolongamento do horário “constitui um esforço financeiro suplementar por parte do Município, apenas possível tendo em conta as medidas previstas na área da eficiência energética do concelho”.