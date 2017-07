Lagos: 30 anos a transformar doces artesanais em obras de arte

Connect on Linked in

O ano de 1987 marcou o arranque da Feira Concurso Arte Doce em Lagos. Desde então, a cidade transforma-se todos os anos na “capital artística da doçaria algarvia”. A 30ª edição decorre entre os próximos dias 28 e 30 de julho, no complexo desportivo de Lagos, com entrada gratuita. Além dos doces – para comer até com os olhos –, o evento conta com as atuações de Ana Moura, Dengaz e Ala dos Namorados

Há trinta anos que a Feira Concurso Arte Doce adoça o verão algarvio. A 30ª edição está marcada para os próximos dias 28, 29 e 30 de julho, no complexo desportivo de Lagos, com entrada gratuita.

Aos doces artesanais juntam-se os produtos regionais, o artesanato e a animação musical, que nesta edição vai contar com os espetáculos de Ana Moura (dia 28), Dengaz (29) e Ala dos Namorados (30).

A organização, a cargo da autarquia local, destaca que “este foi o primeiro certame com estas características a realizar-se na região”, tendo como objetivo “contribuir para a valorização e revitalização desta arte tradicional”. E é por isso que, desde 1987, “Lagos transforma-se todos os anos na capital artística da doçaria algarvia”.

Neste certame pioneiro – que todos os anos tem um tema central que dá o mote aos trabalhos a apresentar pelos concorrentes (em 2017 é “Flores e Plantas do Algarve”) – os melhores e mais criativos doces ganham troféus e cheques em várias categorias. O mais valioso é o “grande prémio”, que atinge os 400 euros.

Esta feira apresenta, assim, uma vertente competitiva em torno de um tema adotado em cada edição, que pretende ser “um desafio à criatividade, à sensibilidade artística e à qualidade e genuinidade do fabrico dos produtos em exposição e comercialização”, salienta a organização.

A arte e o design na doçaria tradicional

Neste concurso de arte doce – que apela não só ao gosto, mas também à criatividade e sentido estético das doceiras de todo o país –, o júri vai avaliar as características do doce tradicional, que neste certame tem uma componente visual muito forte e atrativa.

“O objetivo do concurso é promover a arte e o design na doçaria, fomentando a apresentação de criações próprias e originais, tendo em conta a temática adotada nesta edição e outras fontes de inspiração de caráter livre”, sublinha a Câmara de Lagos, que vê neste evento uma boa forma de “contribuir para a divulgação de saberes, para a preservação e revitalização de práticas e costumes, para a dinamização da economia local, para a afirmação da identidade cultural e para a valorização da oferta de animação turística”.

Na feira deste ano, cada concorrente poderá participar com dois doces, sendo um de tema livre e outro obrigatório (“Flores e Plantas do Algarve”).

Os doces admitidos no concurso Arte Doce deverão pesar entre um e cinco quilos e não devem exceder os 40 centímetros. Obviamente, estas “obras de arte” destinam-se a consumo, mas não serão vendidas ao público. Em vez disso, os doces ficarão em exposição até ao último dia do certame (30 de julho).

Revitalizar a doçaria tradicional regional

O júri do concurso será composto por cinco membros nomeados pela Câmara de Lagos, que não terá acesso à identificação dos participantes durante a avaliação dos trabalhos.

Segundo o regulamento do concurso, os critérios para definir os vencedores deste ano são “a criatividade, a originalidade, o enquadramento no tema definido e a utilização dos produtos tradicionais (massa de amêndoa e/ou figo)”.

Paralelamente ao concurso Arte Doce, a feira conta ainda com o concurso Qualidade na Tradição, que pretende “avaliar e premiar o rigor na confeção do doce e a qualidade dos seus ingredientes, tendo como objetivo promover a autenticidade, a preservação e a revitalização da doçaria tradicional regional”.

Assim, cada concorrente poderá participar em quatro modalidades: Doce Fino, D. Rodrigo, Morgado e Doce de Figo.

Os prémios dos dois concursos serão entregues na presença dos concorrentes, no dia 30 de julho (domingo), pelas 18h30.



Nuno Couto | Jornal do Algarve