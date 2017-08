Lagoenses ganham circuito de manutenção e corrida

Print This Post

O Circuito de Manutenção e Corrida, situado junto à reta Vale de Deus, em Lagoa, foi inaugurado com pompa e circunstância no passado domingo, 30 de julho. Esta iniciativa da união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro, com o apoio da câmara municipal, vem dotar a cidade de Lagoa de um espaço adequado para a realização de caminhadas, corrida e alguns exercícios de manutenção, numa zona já muito utilizada antes pelos lagoenses.

A cerimónia de inauguração serviu também para prestar homenagem a Carlos Boto, ilustre figura da sociedade lagoense, com reconhecido trabalho nas áreas do desporto e associativismo local, que dá o nome ao circuito. Presentes além das personalidades políticas estiveram também a família de Carlos Boto e dezenas de cidadãos lagoenses.

“Estamos aqui, não só, para inaugurar o Circuito de Manutenção e Corrida, mas acima de tudo, para homenagear o grande cidadão e autarca, Carlos Boto. Esta obra, que há muito fazia falta a esta cidade é exemplo de perfeita sintonia, entre a união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro e a Câmara de Lagoa, pois sem o seu apoio, não seria possível a sua construção”, afirmou Joaquim João, presidente da união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro, destacando o importante papel de Carlos Boto, “figura importante e determinante no desenvolvimento do desporto neste concelho e pessoa defensora acérrima da causa pública”.

O presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, sublinhou que o circuito é um “espaço de todos os lagoenses e para todas as idades praticarem desporto”. Um dos pontos altos, além do descerramento da placa alusiva à inauguração do circuito, foi o discurso emocionado da Ana Boto, filha de Carlos Boto. Seguiu-se ainda um passeio dos cidadãos presentes pelo circuito e uma aula de zumba.

O espaço preparado para fins desportivos conta agora com uma pista mista com cerca de 1500 metros em pavimento betuminoso colorido e em argamassa sintética colorida. Tem também duas zonas de equipamentos de manutenção, que permitirá aos utentes diversificar o tipo de exercício físico nas duas zonas verdes do circuito.

