Lagoa Wine Show deixa o pavilhão e passa para a rua

Connect on Linked in

O Lagoa Wine Show 2018 vai surgir sob um novo formato. Seduzido pelo calor do verão, este ano, um dos momentos altos da divulgação de vinhos no concelho de Lagoa chegará à população entre os dias 29 de junho e 1 de julho.

A Rua Coronel Figueiredo, também conhecida por “Rua Vermelha”, foi o local escolhido para este evento que, desde 2015, vinha a acontecer no Centro de Congressos do Arade.

“A mudança de local está intimamente relacionada com a estratégia do executivo, que pretende apostar nesta localização para atrair outros eventos e dinamizar o comércio local, convidando os visitantes a conhecer uma das artérias mais importantes da cidade”, adianta em comunicado a autarquia.

O Lagoa Wine Show será de entrada livre e decorrerá entre as 19h00 e as 00h00. Mediante o pagamento de três euros, o visitante receberá um copo comemorativo da data, com o qual poderá provar as várias propostas presentes, de norte a sul do país.

Para além dos vinhos de várias regiões (de Lagoa e de outras zonas do Algarve, bem como de outras regiões do país), o evento atrairá à Rua Coronel Figueiredo representações gastronómicas como tapas, queijos, enchidos e doçaria.

Zonas de estar distribuídas ao longo das quatro áreas de expositores farão ainda parte deste evento, que promete apostar numa animação dedicada ao fado.

JA