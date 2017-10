Lagoa vai ter tribunal de comércio que servirá todo o barlavento

Connect on Linked in

O concelho de Lagoa vai ter o Juízo do Comércio, integrado no Tribunal Judicial da Comarca de Faro. O anúncio foi feito pela autarquia, na semana passada, após a celebração de um protocolo celebrado entre o município e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, para a instalação do Juízo do Comércio de Lagoa, no edifício do CEFLA, que será remodelado e adaptado para o efeito.

O objetivo deste protocolo é “dotar Lagoa de estruturas e serviços que valorizem o concelho”. Neste Tribunal de Juízo do Comércio de Lagoa – que servirá os concelhos do barlavento algarvio – poderão ser tratados os assuntos relacionados com insolvências de empresas e particulares bem como processos envolvendo relações comerciais.

