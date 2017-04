Lagoa: Três dias para provar vinhos às cegas e às claras

Connect on Linked in

O Centro de Congressos do Arade, no Parchal, vai ser palco, entre os próximos dias 28 a 30 de abril, do ‘Lagoa Wine Show’ – uma das maiores exposições/venda de vinhos do sul do país.

Nos três dias de duração do evento, estará em debate o vinho e toda a sua envolvência, desde a produção e venda até ao consumo, decorrendo várias provas cegas e outras documentadas abertas ao público, para a seleção dos vinhos presentes.

Este evento iniciou-se em 2015 e representa “uma homenagem aos agricultores, consumidores e quantos trabalham em prol de uma região e de um produto que é uma das referências do concelho”, como realçou o presidente da câmara, Francisco Martins.

“O vinho faz parte da nossa identidade, faz parte dos lagoenses e tudo aquilo que nós – câmara – possamos fazer para promover o nosso concelho, temos de o fazer obrigatória e obviamente da melhor maneira possível, temos de vender aquilo que tenha a ver connosco neste caso mostrando a qualidade dos vinhos de Lagoa”, referiu o autarca.

O ‘Lagoa Wine Show’ é uma aposta da Câmara de Lagoa, em colaboração com a Associação de Municípios Portugueses de Vinho (AMPV), Região de Turismo do Algarve (RTA) e Rota dos Vinhos, e conta receber milhares de visitantes, a exemplo dos anos anteriores, que poderão provar os vinhos apresentados por cerca de 70 expositores.

A música também não vai faltar no espaço do certame, com concertos diários no auditório do Centro de Congressos, às 21h30, com Luís Represas (dia 28), Amor Electro (29) e Dena Derose + Orquestra de Jazz do Algarve (30).

A entrada para o ‘Lagoa Wine Show’ é gratuita. Os bilhetes para os concertos custam 10 euros.

NC|JA