Lagoa promove Jornadas de Enoturismo com visitas a adegas

O município de Lagoa vai organizar, nos próximos dias 7 e 8 de dezembro, as II Jornadas de Enoturismo, no auditório do Convento de São José, mas também com visitas a adegas e quintas da região do Algarve.

O objetivo desta iniciativa é “reforçar a ligação do setor vinícola ao setor turístico, avaliar o contributo do enoturismo enquanto complemento da oferta turística da região, apresentar boas práticas e casos de sucesso a nível internacional, assim como debater as oportunidades para o setor envolvendo diversos atores”, adianta a organização destas jornadas, a cargo do município de Lagoa, da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), com o apoio da Região de Turismo do Algarve (ERTA) e da Associação Internacional de Enoturismo (AENOTUR).

