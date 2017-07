Lagoa prepara plano estratégico para o desenvolvimento

Connect on Linked in

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento de Lagoa vai ser apresentado no Fórum Lagoa 2025, que vai ter lugar, no próximo sábado, dia 29 de julho, pelas 10h45, no auditório municipal de Lagoa. Este é um instrumento de planeamento e desenvolvimento desenhado pela autarquia para preparar o futuro do concelho.

A sessão de abertura vai contar com o presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, seguindo-se as apresentações técnicas do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Lagoa, do Plano Diretor Municipal (PDM), Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Lagoa e o instrumento financeiro reabilitação e revitalização urbanas (IFRRU2020-Lagoa).

Após estas intervenções, serão promovidas discussões temáticas, com a participação das equipas responsáveis por estes planos.

