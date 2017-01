Lagoa: Prémio literário “Santos Stockler” dá 10 mil euros

Connect on Linked in

A Câmara de Lagoa promove a segunda edição do “Prémio Literário Santos Stockler”, no valor de 10 mil euros. As candidaturas vão decorrer até 31 de agosto.

A apresentação do tema de 2017 foi feita na semana passada, no auditório municipal de Lagoa, juntamente com a cerimónia de entrega dos prémios da primeira edição, que distinguiu com menções honrosas os trabalhos apresentados por Pedro Caetano Amores e Nuno Manuel de Campos Inácio.

Este prémio – que foi instituído pela Câmara de Lagoa para homenagear o poeta, escritor e jornalista Santos Stockler, ao mesmo tempo que incentiva a criação literária e o gosto pela leitura – destina-se este ano a galardoar trabalhos inéditos na modalidade de conto subordinados ao tema: “Património: Olhar o Passado Rumo ao Futuro no Concelho de Lagoa”.

As peças literárias devem ser escritas em língua portuguesa, podendo candidatar-se todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, a um prémio de 10 mil euros e publicação da obra por editora a escolher pela câmara municipal.

NC|JA