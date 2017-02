Lagoa: Pinturas embelezam 90 caixas ‘cinzentas’ da EDP

Print This Post

Teve início no final de janeiro a pintura das caixas da EDP na cidade de Lagoa, dando sequência ao que já tinha sido feito em Carvoeiro, onde esta iniciativa da união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro conheceu enorme sucesso.

São cerca de 90 as cinzentas e desgastadas caixas da EDP que passarão a contar a partir de agora com pinturas artísticas, relacionadas com elementos da cultura e tradições lagoenses, que assim contribuirão para uma mais bonita e moderna paisagem urbana, sendo também um ponto de atração para quem por aqui passa ou visita Lagoa.

A Rua Dr. Ernesto Cabrita foi a primeira a ser contemplada com as pinturas, a cargo do artista lagoense Stephen Jones. Nas próximas semanas, a iniciativa vai estender-se a várias outras ruas e largos da cidade…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 9 DE FEVEREIRO)

NC|JA