Lagoa: Parchal e Carvoeiro de “cara lavada” até ao verão

A Câmara de Lagoa aprovou, na semana passada, a abertura de dois concursos públicos para a requalificação da “Rua Infante de Sagres – EN 125 – Parchal” e do “Percurso Pedonal Carvoeiro/Rocha Brava – Passadiços e Apoios”,

No caso do Parchal, a autarquia pretende efetuar “uma intervenção estruturante que pretende dignificar a malha urbana envolvente, com a reabilitação e qualificação do espaço”, nomeadamente do atravessamento da vila do Parchal (que aglutina troços da antiga EN 125), na zona compreendida entre a designada rotunda do Lidl e a ponte velha sobre o rio Arade.

Esta obra, que contempla a criação de uma ciclovia, representa um investimento de 286 mil euros e o prazo de execução é de quatro meses, ou sejam estará concluída no início do próximo verão.

Esse também é o prazo máximo para a conclusão da empreitada de “Requalificação do Percurso Pedonal Carvoeiro/Rocha Brava – Passadiços e Apoios”, cujo custo está estimado em 284 mil euros.

“Esta intervenção visa desenvolver uma proposta de criação de zonas de estar, miradouros e zonas de apoio numa área muito apreciada por quem nos visita”, realça a Câmara de Lagoa.

NC|JA