Lagoa foi palco da final do campeonato nacional de futevólei

A dupla Miguel Pinheiro e Nelson Pereira (CD Póvoa) conquistaram, no passado domingo, o título de campeões nacionais de futevólei, ao derrotar na final, realizada na Praia do Carvoeiro, em Lagoa, Beto Correia e Filipe Santos (CD Póvoa) em dois sets, por 19/17 e 19/17. Com esta vitória no campeonato nacional, Miguel Pinheiro e Nelson Pereira garantem presença no Campeonato da Europa 2018 na Áustria. A dupla da Póvoa do Varzim, campeões da Europa em título, conquistou assim o quarto título de campeão nacional consecutivo, no total de cinco já alcançados em doze edições do campeonato nacional.

