Lagoa dá voz à “Nova Geração de Fado no Algarve”

Na próxima sexta-feira, dia 1 de setembro, pelas 21h30, realiza-se no auditório municipal de Lagoa o espetáculo “Nova Geração de Fado no Algarve”, com quatro jovens intérpretes de grande qualidade, cada uma dando ao fado o seu timbre e a sua forma diferente de cantar.

Adriana Marques, natural de Monchique, começou em concursos de fado no Algarve e tem participado em grandes espetáculos, em Portugal e no estrangeiro. Gravou um primeiro CD com produção de Paquito Brasiel, acompanhada pelos guitarristas Custódio Castelo e Carlos Garcia (Cajé), tendo gravado temas de Carlos Leitão, Carlos Meneses e Custódio Castelo (alguns inéditos), que dentro de pouco tempo vai apresentar.

Marta Alves, de Lagos, tem apenas 18 anos mas é já uma fadista de grande valor – com um CD gravado – que tem cantado em concursos de televisão, no Museu do Fado e por todo o Algarve, onde tem sido vencedora.

Inês Graça, nascida na Fuzeta, com uma voz castiça e quente e uma entrega total e apaixonada à sua interpretação, também começou nos concursos de fado e faz parte do grupo de fado Al Mouraria.

Iza de Brito, natural da Quarteira, tem uma forma de cantar e um timbre de voz e reportório diferente de qualquer das outras intervenientes. Com um CD gravado e produzido por Jorge Fernando, faz parte do grupo de fado Al Mouraria e, tendo começado a cantar nos concursos de fado no Algarve, tem participado em vários espetáculos por todo o país e na televisão.

Estas quatro fadistas serão acompanhadas por Vítor do Carmo na guitarra portuguesa, José Santana na viola de fado e Duarte Costa na viola baixo.

Os bilhetes para este espetáculo custam oito euros.

