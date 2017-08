Lagoa dá cartas no desporto escolar pelo segundo ano consecutivo

Connect on Linked in

A Câmara de Lagoa foi recentemente premiada pelo segundo ano consecutivo como “Autarquia do Ano” do Desporto Escolar, como prova do seu empenho permanente não só na dotação de estruturas físicas para a prática do desporto, mas também na realização de eventos abrangendo todas as modalidades e no apoio a clubes e associações e, neste caso particular, ao desporto escolar.

Vários alunos, projetos e escolas de Lagoa foram também distinguidos na “Gala do Desporto Escolar”, que se realizou no passado dia 19 de julho, no Teatro das Figuras em Faro, com a presença de cerca de 300 pessoas.

