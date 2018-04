Lagoa: Crianças com necessidades especiais metem “mãos na arte”

Connect on Linked in

A segunda oficina do projeto “Mãos na Arte”, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lagoa e que tem como principal objetivo “promover e desenvolver competências pessoais, sociais e pedagógicas em crianças integradas na educação especial da rede de ensino pública do concelho”, realizou-se na passada terça-feira.

O projeto teve início no passado dia 10 de abril, com alunos do agrupamento de escolas Rio Arade. Uma equipa composta pelo artista plástico que coordena a Escola de Artes, a técnica de psicologia e os professores de educação especial do agrupamento colaboraram na realização desta oficina, onde os alunos tiveram oportunidade de trabalhar o barro, construindo peças ao sabor da sua imaginação e criatividade.

A próxima oficina destina-se aos alunos do agrupamento de escolas Padre António Martins de Oliveira e terá lugar na Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues.

“Ao apostar num projeto educativo diferenciador e de continuidade, o município pretende garantir a todos os habitantes o direito à igualdade de oportunidades, na formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal, como uma extensão do direito fundamental de todos à educação. Lagoa dá assim cunho à inclusão no âmbito do primeiro princípio da carta de compromisso subscrita aquando da adesão à Rede Territorial de Cidades Educadoras”, informa a autarquia.

