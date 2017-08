Lagoa convida à descoberta das “maravilhas” do concelho

Connect on Linked in

Para destacar algumas “maravilhas” do concelho, a Câmara de Lagoa apela a que cada habitante ou visitante de Lagoa escolha, até 31 de agosto, uma de entre as 10 que foram escolhidas e cuja promoção está a passar por vários lugares físicos e virtuais do concelho, durante este mês.

Descarregando a aplicação eletrónica disponibilizada no site oficial da Câmara de Lagoa, qualquer pessoa pode eleger uma das paisagens excecionais – a orla costeira, o promontório da Srª. da Rocha ou o parque municipal do Sítio das Fontes – escolher o conjunto urbano tradicional de Ferragudo ou votar num dos sete edifícios religiosos – a Igreja da Srª da Encarnação em Porches, o Convento de S. José em Lagoa, a Igreja da Nª Senhora da Luz em Lagoa, a Igreja de S. Tiago em Estômbar, as Igrejas da Misericórdia de Lagoa e de Estômbar e a Capela de Santo António na Mexilhoeira da Carregação.

Cada uma destas “maravilhas” tem, neste programa, um padrinho escolhido entre as associações culturais locais, a quem cabe contribuir para que a sua afilhada se torne mais conhecida, valorizada e protegida.

A 2 de setembro, pelas 21h00, toda a população está convidada para um encontro com as escolhidas, no Centro de Congressos do Arade, numa noite de festa, tendo por base a ideia de aprender a valorizar uma herança coletiva que vem do passado e pertence já às novas gerações.

Na FATACIL – que está a decorrer até 27 de agosto – existe ainda um espaço de destaque para esta iniciativa.

JA